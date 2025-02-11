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"СЭ": "Спартак" близок к трансферу Жедсона Фернандеша из "Бешикташа"

Полузащитник "Бешикташа" Жедсон Фернандеш в ближайшее время перейдет в московский "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, Жедсон Фернандеш близок к переходу в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа". Последние детали сделки должны быть улажены до конца текущей недели.

В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 17 миллионов евро, контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Жедсон Фернандеш выступал за английский "Тоттенхэм", турецкий "Галатасарай" и португальскую "Бенфику".

Источник: "СЭ".

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