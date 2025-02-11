"Файзуллаев - интересный и хороший парень, но уже задолбали называть его лучшим. Его уже чуть ли не в "Реал" рекомендуют. Ну рано это, нельзя так. Посмотрел я на него в товарищеских матчах - пока не то. Если он будет вкалывать, как Папа Карло, то тогда может получиться. Всё-таки он мелковатый, щупленький, небольшого росточка. Если он не будет вкалывать, отрабатывать от своей штрафной до чужой, то он скончается", - поделился Пономарев.
После 18 туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Марко Николича 31 набранное очко. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет 8 очков.
Файзуллаев вышел на поле в 16 матчах осенней части РПЛ. На счету узбекистанского вингера два гола и три результативные передачи. Кроме того, Аббосбек Файзуллаев появился на поле в семи матчах Кубка России в составе ЦСКА. На его счету один забитый мяч и три голевые передачи.
Аббосбек Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с лета 2023 года. За его трансфер "армейцы" заплатили "Пахтакору" 500 тысяч евро. Контракт 21-летнего вингера с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость Файзуллаева, по оценке портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.
Источник: Legalbet
Пономарев - о Файзуллаеве: мелковатый, щупленький, небольшого росточка. Если не будет вкалывать, он скончается
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о полузащитник ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: официальный сайт ЦСКА