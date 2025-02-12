«Мы прямо в раздевалке посмотрели, потому что долго оттуда не выходили. О чём думал, когда увидел ошибку Песьякова? Мы с ребятами были в шоке, подумал: «Серёга, ну как так?» Но, опять-таки, не из-за него мы не стали чемпионами», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».
На 85-й минуте решающей игры сезона вингер «Зенита» Артур забил гол, который принёс петербуржцам титул. Мяч залетел в сетку после неудачного сэйва голкипера «Ростова» Сергея Песьякова. Если бы встреча завершилась вничью, чемпионом стал бы «Краснодар», который в параллельном матче обыграл «Динамо» со счётом 1:0.
Для «Краснодара» выигрыш РПЛ мог стать первым титулом в истории клуба.
После 18 туров текущего сезона «Краснодар» лидирует в Российской Премьер-Лиге, набрав 39 очков.
Сперцян — о голе "Зенита" в чемпионском матче: Серёга, ну как так?
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как команда отреагировала на победный гол «Зенита» в ворота «Ростова» (2:1), который лишил «быков» титула чемпиона РПЛ в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"