Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
20:45
АталантаНе начат
Селтик
23:00
БаварияНе начат
Фейеноорд
23:00
МиланНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:30
ЛиверпульНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
16:00
ТорпедоНе начат

Сперцян — о голе "Зенита" в чемпионском матче: Серёга, ну как так?

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как команда отреагировала на победный гол «Зенита» в ворота «Ростова» (2:1), который лишил «быков» титула чемпиона РПЛ в сезоне-2023/2024.

Фото: ФК "Зенит"
«Мы прямо в раздевалке посмотрели, потому что долго оттуда не выходили. О чём думал, когда увидел ошибку Песьякова? Мы с ребятами были в шоке, подумал: «Серёга, ну как так?» Но, опять-таки, не из-за него мы не стали чемпионами», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

На 85-й минуте решающей игры сезона вингер «Зенита» Артур забил гол, который принёс петербуржцам титул. Мяч залетел в сетку после неудачного сэйва голкипера «Ростова» Сергея Песьякова. Если бы встреча завершилась вничью, чемпионом стал бы «Краснодар», который в параллельном матче обыграл «Динамо» со счётом 1:0.

Для «Краснодара» выигрыш РПЛ мог стать первым титулом в истории клуба.

После 18 туров текущего сезона «Краснодар» лидирует в Российской Премьер-Лиге, набрав 39 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится