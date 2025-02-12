"Лорран заканчивает медосмотр. Думаю, в пятницу он будет проходить физические тесты. Далее он сразу направится на предсезонный сбор с командой", - цитирует де Соуза "СЭ".
Ранее сообщалось, что полузащитник Лорран в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА из бразильского "Фламенго" за 8 миллионов евро и заключит контракт до 2030 года.
В 2024 году полузащитник провел за бразильский клуб во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2029 года.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком.
Лорран присоединится к ЦСКА на ближайшем сборе в Турции. Футболист заканчивает медосмотр
Отец полузащитника "Фламенго" Лоррана Итеферсон де Соуза высказался о возможном переходе сына в ЦСКА.
Фото: ФК "Фламенго"