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Семин: у Семака всегда второй этап чемпионата был лучше, чем первый

Российский тренер Юрий Семин высказался о чемпионских амбициях "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается турнирной таблицы — стандартная ситуация к этому времени. Никогда "Зенит" особенно в очках никого не превосходил. Всё будет зависеть от того, как команда проведёт подготовительный этап. Семак всегда проводил его хорошо, он знает специфику работы в этот период. У Семака всегда второй этап чемпионата был лучше, чем первый", - цитирует Семина Metaratings.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в своем активе.

Команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны. Петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.

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