По информации Карпова первоначально «Спартак» был готов отпустить его этой зимой за процент от будущей перепродажи, но узнав о переходе в «Торпедо», выставил ценник в 15 миллионов рублей. В итоге стороны договорились о трансфере за 7 млн рублей и 25% от перепродажи. Контракт с «Торпедо» рассчитан на 3,5 года.
В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром молодежки «Спартака» в МФЛ с 9 голами и 1 передачей.
"Торпедо" выкупило форварда "Спартака"
18-летний нападающий Егор Сысоев официально стал игроком «Торпедо».
Фото: ФК "Торпедо"