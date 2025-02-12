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"Торпедо" выкупило форварда "Спартака"

18-летний нападающий Егор Сысоев официально стал игроком «Торпедо».
Фото: ФК "Торпедо"
По информации Карпова первоначально «Спартак» был готов отпустить его этой зимой за процент от будущей перепродажи, но узнав о переходе в «Торпедо», выставил ценник в 15 миллионов рублей. В итоге стороны договорились о трансфере за 7 млн рублей и 25% от перепродажи. Контракт с «Торпедо» рассчитан на 3,5 года.

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром молодежки «Спартака» в МФЛ с 9 голами и 1 передачей.

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