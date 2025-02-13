«К центральным защитникам «Ростова» есть интерес. В это трансферное окно мне звонили по Мелёхину из Италии, спрашивали, возможна ли будет аренда с правом выкупа. К сожалению, на данный момент, такая опция недоступна. Но к Вите есть устойчивый интерес», — заявил агент игрока Metaratings.
Виктор Мелехин выступает за основную команду «Ростов» с 2021 года. За это время он провёл 96 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость молодого защитника составляет 3 миллиона евро.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает седьмое место, набрав 26 очков.
Агент защитника "Ростова" Мелехина рассказал, что его клиентом интересовался итальянский клуб
Представитель защитника «Ростова» Виктора Мелёхина Таймаз Хархаров рассказал о поступивших предложениях для 21-летнего игрока.
Фото: ФК "Ростов"