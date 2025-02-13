«Данная информация не соответствует действительности. Роберт Тер-Абрамян не уволен и на данный момент работает в штатном режиме», — передает слова пресс-службы ФНЛ «Матч ТВ».
Ранее Metaratings сообщал, что специалист может покинуть ФНЛ в ближайшую пятницу, чтобы перейти в самарский клуб на должность генерального директора.
В данный момент должность генерального директора «Крыльев Советов» занимает Вадим Андреев.
В ФНЛ опровергли уход Тер-Абрамяна и его назначение в "Крылья Советов"
Футбольная национальная лига опровергла информацию о том, что коммерческий директор Роберт Тер-Абрамян покидает свою должность и близок к назначению генеральным директором «Крыльев Советов».
Фото: ФНЛ