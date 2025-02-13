"Пруцев и Мартинс — два сильных футболиста. Они хорошо готовы физически и соответствуют всем требованиям "Спартака". Пруцев и Мартинс будут приносить пользу красно-белым", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Кристофер Мартинс провел за московский "Спартак" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 5 результативных передач. На счету Данила Пруцева 19 выходов на поле в составе красно-белых, 1 забитый гол и 3 голевые передачи.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Камоцци: Пруцев и Мартинс будут приносить пользу "Спартаку"
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об игре Кристофера Мартинса и Данила Пруцева.
Фото: ФК "Спартак"