По информации инсайдера Касагранде, армейцы выплатят бразильскому клубу 4 миллионов евро сразу, а ещё 4 миллионов перечислят в июле. Таким образом, московский клуб полностью рассчитается за игрока менее чем за полгода.
ЦСКА получит 80% прав на футболиста, тогда как 20% останутся у «Фламенго». Также на выплаты претендует Мадурейра, которая продаст свою часть прав, но получит проценты с будущей перепродажи.
В новом сезоне Лорран уже успел провести четыре матча за «Фламенго». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего бразильца составляет 12 миллионов евро.
Всего за свою карьеру в «Фламенго» полузащитник провёл 35 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
Касагранде: ЦСКА подписывает Лоррана на 5 лет: детали сделки с "Фламенго"
ЦСКА договорился о трансфере полузащитника «Фламенго» Лоррана.
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