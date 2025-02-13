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Касагранде: ЦСКА подписывает Лоррана на 5 лет: детали сделки с "Фламенго"

ЦСКА договорился о трансфере полузащитника «Фламенго» Лоррана.
Фото: IMAGO
По информации инсайдера Касагранде, армейцы выплатят бразильскому клубу 4 миллионов евро сразу, а ещё 4 миллионов перечислят в июле. Таким образом, московский клуб полностью рассчитается за игрока менее чем за полгода.

ЦСКА получит 80% прав на футболиста, тогда как 20% останутся у «Фламенго». Также на выплаты претендует Мадурейра, которая продаст свою часть прав, но получит проценты с будущей перепродажи.

В новом сезоне Лорран уже успел провести четыре матча за «Фламенго». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего бразильца составляет 12 миллионов евро.

Всего за свою карьеру в «Фламенго» полузащитник провёл 35 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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