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Гинер — о новых игроках ЦСКА: мне стыдно говорить, пока никого не взяли

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с трансферами клуба.
Фото: ФК ЦСКА
«Как только трансферы будут, как что-то получится, [ЦСКА объявит]. Мы, в отличие от многих других клубов, ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу. А другие клубы сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно говорить, пока никого не взяли. Это не про меня. Я делаю, что говорю», — заявил Гинер Sport24.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что два футболиста из бразильского чемпионата — Лорран и Алеррандро — близки к переходу в ЦСКА.

Кроме того, на ЦСКА был наложен трансферный запрет со стороны ФИФА, который удалось снять только 27 января. Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открыто до 20 февраля.

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