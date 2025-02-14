По информации источника, полузащитник московского "Динамо" Лука Гагнидзе в ближайшее время перейдет в самарские "Крылья Советов" на правах аренды без права выкупа.
В текущем сезоне Лука Гагнидзе провел за бело-голубых во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего грузина в 1,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 35-ю набранными очками. Самарские "Крылья Советов" занимают 10-е место с 18-ю очками в своем активе.
Источник: "СЭ".
"СЭ": полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе переходит в "Крылья Советов"
Полузащитник московского "Динамо" Лука Гагнидзе перейдет в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Динамо"