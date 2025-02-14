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Медведев - о 20 голевых действиях Соболева: почему нет? Потенциал есть!

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова Максима Глушенкова, который рассказал, что Александр Соболев пообещал сделать 20 голевых действий этой весной.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков сказал, что Соболев пообещал 20 голевых действий за этот сезон? Почему нет? Если он уже сделал три голевых действия во время предсезонки. Потенциал есть!" - цитирует Медведева "РБ Спорт".

Александр Соболев в текущем сезоне провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Нападающий не смог набрать ни одного результативного балла в 12-ти матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.

После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА.

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