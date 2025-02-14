"Легионер должен играть. В "Спартаке" есть российские футболисты, которые играют гораздо интереснее. Если есть возможность отдать Медину, может и стоит его отпустить. Хотя непонятно, чего хотят иностранцы — сидеть на скамейке или играть. Медина не является футболистом основного состава. Легионер должен играть постоянно", - цитирует Парфенова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Спартака" Хесус Медина этой зимой может перейти в бразильский "Васко да Гама" на правах аренды с последующим правом выкупа.
Полузащитник перешел в "Спартак" из московского ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро и подписал контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне парагваец провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 37-ю набранными очками.
Парфенов: Медина не является футболистом основного состава "Спартака", а легионер должен играть постоянно
Российский тренер Дмитрий Парфенов высказался о возможном уходе Хесуса Медины из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"