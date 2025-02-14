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Черданцев: не очень понятна трансферная политика "Спартака". Она хаотичная

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил трансферную политику "Спартака" этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"
- Мне вообще не очень понятна трансферная политика "Спартака". Она хаотичная. При этом, вкладываются большие деньги, покупаются футболисты — это хорошо. Клуб дает понять, что он не бедствует. Но я не понимаю, в чем стратегия клуба по каждому игроку. Можно задать вопрос по каждой линии.

Напомни, в минувший вторник, 11 февраля, московский "Спартак" сообщил о приобретении Пабло Солари, который перешел из "Ривер Плейта". По информации из СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро, включая возможные бонусы. Ранее красно-белые заключили соглашение с нападающим греческого АЕКа Ливаем Гарсией. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 18,7 миллиона евро.

"Спартак" завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Столичная команда набрала 37 баллов и отстает на данный момент от первой позиции на два очка.

Источник: "Матч ТВ"

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