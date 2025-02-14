- Мне вообще не очень понятна трансферная политика "Спартака". Она хаотичная. При этом, вкладываются большие деньги, покупаются футболисты — это хорошо. Клуб дает понять, что он не бедствует. Но я не понимаю, в чем стратегия клуба по каждому игроку. Можно задать вопрос по каждой линии.
Напомни, в минувший вторник, 11 февраля, московский "Спартак" сообщил о приобретении Пабло Солари, который перешел из "Ривер Плейта". По информации из СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро, включая возможные бонусы. Ранее красно-белые заключили соглашение с нападающим греческого АЕКа Ливаем Гарсией. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 18,7 миллиона евро.
"Спартак" завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Столичная команда набрала 37 баллов и отстает на данный момент от первой позиции на два очка.
Источник: "Матч ТВ"
Черданцев: не очень понятна трансферная политика "Спартака". Она хаотичная
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил трансферную политику "Спартака" этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"