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Морозов: уход Медины не станет потерей для "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Геннадий Морозов отреагироал на возможный уход из московского клуба полузащитника Хесуса Медины.
Фото: IMAGO
"Уход Медины — это не потеря. Ничего такого не будет, команда будет также играть. Да, это неплохой футболист, но он не делает погоду. Ничего выдающего в Медине нет. Ну выходил на замену, нормально играл, но не более. Скорее запомнилось, как он срезал мяч в свои ворота в одном из матчей. Вот это я хорошо запомнил", - приводит слова Морозова Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах парагвайского полузащитника московского "Спартака" Хесуса Медины заинтересованы бразильские клубы "Ботафого" и "Васко да Гама".

Хавбек выступает за "Спартак" с июля 2023 года, когда его за 6 млн евро выкупили у московского ЦСКА. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 5 млн евро. В текущем сезоне Медина принял участие в 19 матчах, в которых забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки.

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