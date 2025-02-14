"Цели не изменились, они те же, что были в начале сезона — быть в десятке. Это касается команды и спортивного результата. Цели клуба тоже не изменились — прирасти по количеству болельщиков, увеличить финансирование по нескольким направлениям", — приводит слова Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".
По итогам первой части текущего сезона нижегородский "Пари НН" под руководством тренерского штаба во главе с Виктором Гончаренко, набрав в 18 матчах 16 очков, располагается на тринадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от зоны прямого вылета (т.е. 15-го места) составляет 3 очка.
В 19-м туре РПЛ, который станет первым после зимнего перерыва, нижегородцы 1 марта на своем поле сыграют против тольяттинского "Акрона". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
В "Пари НН" рассказали о целях команды на вторую часть сезона
Генеральный директор нижегородского "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какие цели поставлены перед командой и тренерским штабом на вторую часть сезона-2024/25.
Фото: ФК "Пари НН"