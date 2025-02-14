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Сергей Галицкий в 2024 году лично вложил в "Краснодар" 3,65 млрд рублей

По информации СМИ, футбольный клуб "Краснодар" в 2024 году от своего владельца получил 3,65 млрд рублей.
Фото: ФК "Краснодар"
Об этом свидетельствует финансовая отчётность футбольного клуба.

Отдельно отмечено, что в 2022 году финансовые вложения предпринимателя своих личных средств в "Краснодар" составили 5,3 млрд рублей, а в 2023 году они отсутствовали. В то же время футбольный клуб в 2024 году в результате оказания спонсорских услуг получил еще 1,9 млрд рублей от комапний "Лаврено Лимитед" и "Лаврено Ме Проджект Менеджмент", которые аффилированы (связаны) с Сергеем Галицким.

В сезоне-2023/24 "Краснодар" завоевал серебряные медали чемпионата России. В текущем сезоне "быки" после 18-го тура РПЛ с 39-ю очками занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт"

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