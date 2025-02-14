Сообщается, что команда, которая выступает во втором по силе дивизионе Хорватии, хочет арендовать 20-летнего футболиста.
Риванди первую часть сезона-24/25 на правах аренды провёл в составе узбекской "Бухары", за которую принял участие в 9 официальных матчах и не отметился результативными действиями.
Действующий контракт иранского игрока с ЦСКА рассчитан на срок до 30 июня 2026 г. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 150 тысяч евро.
Источник: Legalbet
Футболист ЦСКА может перейти в клуб из Хорватии
По информации СМИ, хорватский "Ярун" заинтересован в услугах иранского вингера московского ЦСКА Амирхоссейна Риванди.
Фото: ПФК ЦСКА