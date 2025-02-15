"Зиньковский — хороший футболист. Сейчас проблема в том, что на его позиции есть футболисты, которые хорошо играют. Тяжело быть основным, он это понимает. Антон правильно делает, что уходит, потому что он должен играть. Для нашего чемпионата Зиньковский — качественный футболист. Подходит ли ему эта команда? Какая разница, он же в "Крылья" не навсегда уходит", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский может перейти в самарские "Крылья Советов" на правах аренды без права выкупа. В текущем сезоне Зиньковский провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Самарские "Крылья Советов" занимают 10-е место в таблице с 18-ю очками в своем активе.
Мостовой: Зиньковский правильно делает, что уходит, потому что он должен играть
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Антона Зиньковского из "Спартака" в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"