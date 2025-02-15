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Яковлев - о возможном переходе Зиньковского в "Крылья": ему все это знакомо, я думаю, адаптация не нужна будет

Экс-игрок "Спартака" и "Крыльев Советов" Антон Зиньковский высказался о будущем Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"
"Отличный вариант для него — знакомый город, он уже был там. Болельщики его знают, любят. Для него сейчас важно, чтобы в него поверили. Так как Антону все это знакомо, я думаю, адаптация не нужна будет. Но нужно смотреть, конечно, на его желание. Думаю, у Антона мотивация есть: доказать, вернуться и играть, в первую очередь. Для него это отличный вариант", - цитирует Яковлева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский может перейти в самарские "Крылья Советов" на правах аренды без права выкупа. В текущем сезоне Зиньковский провел за красно-белых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Самарские "Крылья Советов" занимают 10-е место в таблице с 18-ю очками в своем активе.

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