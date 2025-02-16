"Мы вот за него переживаем, думаем, как бы ему побольше поиграть, а он, может, уже и от футбола устал. Может, он просто готов сидеть в "Спартаке". Такое ведь часто бывает, когда человек просто сидит в топовом клубе, получает деньги и чувствует себя комфортно. Это лучше, чем поехать в Воронеж и работать с утра до вечера, причём ещё после этого не побеждать", - приводит слова Лепёхина Legalbet.
Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак" близки к тому, чтобы согласовать аренду полузащитника красно-белых Антона Зиньковского на срок до конца текущего сезона без опции выкупа футболиста, который выступает за столичный клуб с июля 2022 года.
Действующий контракт полузащитника, который является игроком "Спартака", рассчитан на срок до конца сезон-2026/27. В соответствии с теми данными, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
Лепёхин: может, Зииньковский уже от футбола устал и готов просто сидеть в "Спартаке"
Бывший игрок петербургского "Зенита" Константин Лепёхин поделился своим мнением о полузащитнике московского "Спартака" Антоне Зиньковском.
Фото: ФК "Спартак"