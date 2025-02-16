Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Фулхэм
2 - 1 2 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Астон Вилла
1 - 1 1 1
ИпсвичЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
БрентфордЗавершен
Саутгемптон
1 - 3 1 3
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
4 - 0 4 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
ЭвертонЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
3 - 3 3 3
АлавесЗавершен
Осасуна
1 - 1 1 1
Реал МадридЗавершен
Атлетико
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Лацио
2 - 2 2 2
НаполиЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Бохум
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Унион
1 - 2 1 2
Боруссия МЗавершен
Штутгарт
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
5 - 1 5 1
Сент-ЭтьенЗавершен
Монако
7 - 1 7 1
НантЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
ДинамоЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Локомотив
6 - 1 6 1
Динамо СамаркандЗавершен

Лепёхин: может, Зииньковский уже от футбола устал и готов просто сидеть в "Спартаке"

Бывший игрок петербургского "Зенита" Константин Лепёхин поделился своим мнением о полузащитнике московского "Спартака" Антоне Зиньковском.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы вот за него переживаем, думаем, как бы ему побольше поиграть, а он, может, уже и от футбола устал. Может, он просто готов сидеть в "Спартаке". Такое ведь часто бывает, когда человек просто сидит в топовом клубе, получает деньги и чувствует себя комфортно. Это лучше, чем поехать в Воронеж и работать с утра до вечера, причём ещё после этого не побеждать", - приводит слова Лепёхина Legalbet.

Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак" близки к тому, чтобы согласовать аренду полузащитника красно-белых Антона Зиньковского на срок до конца текущего сезона без опции выкупа футболиста, который выступает за столичный клуб с июля 2022 года.

Действующий контракт полузащитника, который является игроком "Спартака", рассчитан на срок до конца сезон-2026/27. В соответствии с теми данными, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится