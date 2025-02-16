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Турецкий журналист: Жедсон останется в "Бешикташе" до конца сезона

Турецкий журналист Серджан Дикме, специализирующийся на «Бешикташе», прокомментировал возможный переход полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».
Фото: ФК "Бешикташ"
«Переговоры между «Бешикташем» и «Спартаком» по Фернандешу? Жедсон останется в «Бешикташе» до конца сезона», — заявил Димке «СЭ».

Жедсон Фернандеш играет за «Бешикташ» с июля 2022 года, перейдя из «Бенфики» за 6 миллионов евро. За время своего пребывания в команде он провел 115 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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