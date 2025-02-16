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"Чемпионат": сделка по переходу Лоррана в ЦСКА под угрозой срыва

По информации СМИ, трансфер атакующего полузащитника Лоррана из бразильского "Фламенго" в московский ЦСКА сейчас находится на грани срыва.
Фото: ПФК ЦСКА
"Уже перед вылетом на медосмотр для завершения перехода в ЦСКА агенты игрока решили изменить условия будущего трансфера, на что московский клуб не готов. Сделка под угрозой", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА договорился с бразильским клуб о приобретении 80% прав на Лоррана за 8 миллионов евро. Хавбек, который уже успешно прошёл медосмотр, должен заключить с "армейцами" 5-летний контракт.

Действующий контракт игрока с "Фламенго" рассчитан на срок до 31 декабря 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

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