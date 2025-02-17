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Юсупов: когда я ушел из "Динамо", первое время мы даже не здоровались с Черчесовым - просто проходили мимо

Полузащитник Артур Юсупов рассказал о взаимоотношениях со Станиславом Черчесовым.
Фото: ФК "Динамо"
"Когда я ушел из "Динамо", первое время мы даже не здоровались — просто проходили мимо. Сейчас, спустя время, я понимаю: тренер — главный человек в команде, и как он скажет, так и должно быть. К тому же Черчесов, повторюсь, реально хороший специалист, который по факту многое мне как игроку дал", - цитирует Юсупова "СЭ".

Полузащитник Артур Юсупов выступал за московское "Динамо" c 2011 по 2015 и с 2019 по 2020 годы. Всего Юсупов провел за бело-голубых во всех турнирах 147 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 14 результативных передач. Также полузащитник играл за "Зенит", "Ростов", "Сочи", подмосковные "Химки" и екатеринбургский "Урал".

Юсупов дебютировал в сборной России в ноябре 2015 года и провел в составе национальной команды 2 матча. В январе полузащитник объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Последним клубом Артура Юсупова был екатеринбургский "Урал", который выступает в Первой Лиге.

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