- Знаю, что у него был разговор с "Динамо". Динамовцы предлагали Арсену вернуться в аренду на остаток сезона, чтобы почувствовать игровой ритм и вернуть уверенность. Тем более все знакомо. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав "Реала Сосьедад".
Арсен Захарян, выступающий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником Академии московского "Динамо". Хавбек покинул бело-голубых и подписал контракт с "Реалом Сосьедад" летом 2023 года. В составе испанской команды футболист провел 40 матчей, в которых записал в свой актив гол и два ассиста.
Текущий сезон игрок пропустил из-за травмы. На данный момент он вышел на поле всего в двух встречах, проведя на поле суммарно 26 минут.
Источник: "Матч ТВ"
Генич: в "Динамо" предлагали Захаряну вернуться в аренду, чтобы почувствовать игровой ритм и уверенность
Популярный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что "Динамо" предлагало Арсену Захаряну вернуться в аренду.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"