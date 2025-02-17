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Генич: в "Динамо" предлагали Захаряну вернуться в аренду, чтобы почувствовать игровой ритм и уверенность

Популярный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что "Динамо" предлагало Арсену Захаряну вернуться в аренду.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
- Знаю, что у него был разговор с "Динамо". Динамовцы предлагали Арсену вернуться в аренду на остаток сезона, чтобы почувствовать игровой ритм и вернуть уверенность. Тем более все знакомо. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав "Реала Сосьедад".

Арсен Захарян, выступающий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником Академии московского "Динамо". Хавбек покинул бело-голубых и подписал контракт с "Реалом Сосьедад" летом 2023 года. В составе испанской команды футболист провел 40 матчей, в которых записал в свой актив гол и два ассиста.

Текущий сезон игрок пропустил из-за травмы. На данный момент он вышел на поле всего в двух встречах, проведя на поле суммарно 26 минут.

Источник: "Матч ТВ"

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