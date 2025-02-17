"Думаю, Осинькин будет востребован среди клубов РПЛ в случае его ухода из "Крыльев". Но очень трудно сказать, готов ли Осинькин после "Крыльев" к работе в каком-то большом клубе. Тут пока не попробуешь — не узнаешь. Всё-таки одно дело, когда ты работаешь со средней командой, другое — когда у команды есть амбиции. Это совсем другая работа.
Мне было бы интересно посмотреть на Осинькина в "Ростове". Там же много молодых футболистов, как и в "Крыльях", — приводит слова Балахнина Legalbet.
Игорь Осинькин с июля 2020 года занимает пост главного тренера самарских "Крыльев Советов". В текущем сезоне команда под его руководством в 18 матчах набрала 18 очков, которые позволяют сейчас занимать десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В то же время в СМИ неоднократно появлялась информация о возможной отставке 59-летнего специалиста.
Главным тренером футбольного клуба "Ростов" является Валерий Карпин, который, согласно последним данным журналистов, покинет клуб после завершения текущего сезона.
Сергей Балахнин: бы интересно посмотреть на Осинькина в "Ростове"
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своим мнением о возможных вариантах продолжения карьеры наставника "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"