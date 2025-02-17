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Гурцкая - о видео с Саласаром, говорящем "только не "Спартак": "Зенит" это выложил, чтобы он не перешел в "Спартак"

Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на видео с полузащитника "Браги" Родриго Саласаром, где он просит распределительную шляпу из "Гарри Поттера" "только не "Спартак".
Фото: ФК "Брага"
"Я думаю, "Зенит" это выложил на всякий случай, чтобы он не перешел в "Спартак". Из вредности. Надо ставить "пятерку" пресс-службе "Зенита", это хорошо. Любые способы ведения войны хороши. Они никого не оскорбили, они пытаются поставить блок, чтобы болельщики "Спартака" заведомо невзлюбили Саласара", - приводит слова Гурцкая Sports со ссылкой на ютуб-канал "Это футбол, брат!".

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись с участием уругвайского португальской "Браги", который вернулся в Португалию после неудавшегося перехода в состав петербургского "Зенита". На этом видео хавбек разговаривает с распределительной шляпой из серии фильмов про "Гарри Поттера" и четырежды произносит фразу "только не "Спартак".

Ещё раньше в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" хочет перехватить Саласара у "Зенита".

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