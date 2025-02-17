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Орлов — о новичках "Зенита": Луис Энрике сразу произвел впечатление

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил зимние трансферы «Зенита», отметив впечатляющий приход Луиса Энрике.

Фото: ФК "Зенит"
«Зенит» усилился, мы видим замечательного Луиса Энрике, он уже сразу произвел впечатление, он взят для основного состав. Что касается арендованного правого защитника Огнена Мимовича, то сам Семак говорил о том, что он быстрый, но он еще должен привыкнуть к системе игры «Зенита». Кстати, Луису Энрике, конечно, тоже нужна адаптация и взаимопонимание с партнерами», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» за сумму около 33 миллионов евро. 24-летний вингер уже успел сыграть в четырёх товарищеских матчах за новый клуб, включая финал Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги, где он отметился голом.

Огнен Мимович также пополнил ряды «Зенита», перейдя из турецкого «Фенербахче» на правах аренды до конца текущего сезона.

После 18 туров в Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

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