"Сперцян давно созрел для перехода в хороший европейский клуб. Наверное, это случится уже этим летом. На мой взгляд, ему лучше всего подойдет Испания или Германия. Италия, думаю, нет", - цитирует Юрана "РБ Спорт".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года. На счету Сперцяна 32 матча в составе сборной Армении и 6 забитых голов.
Ранее сообщалось, что в трансфере Сперцяна заинтересован английский "Лидс" - переход может состояться в летнее трансферное окно.
Юран: Сперцян давно созрел для перехода в хороший европейский клуб. Думаю, ему подойдет Испания или Германия
Российский тренер Сергей Юран считает, что полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян готов к переходу в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"