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Игнатьев: "Крыльям Советов" Зиньковский сейчас нужнее, чем "Спартаку"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о переходе Антона Зиньковского в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, "Крыльям Советов" Зиньковский сейчас нужнее, чем "Спартаку" — он редко там играет, Станкович не видит его в основе. А в "Крыльях" ситуация сложная, "свои" игроки точно не помешают команде. Ну и для самого Зиньковского это шанс снова заявить о себе, мотивация у него там точно будет", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".

Сегодня, 18-го февраля, полузащитник Антон Зиньковский перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды до конца этого сезона.

В текущем сезоне Антон Зиньковский провел за московский "Спартак" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 2,5 миллионов евро. Ранее Зиньковский уже выступал за самарский клуб.

После 18-ти сыгранных туров самарцы занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 18-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице с 37-ю очками в своем активе.

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