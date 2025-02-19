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Таранов оценил переход в ЦСКА бразильского нападающего Алеррандро

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов поделился своим мнением о подписании "армейским" клубом бразильского нападающего Алеррандро.
Фото: ПФК ЦСКА
"На мой взгляд, это громкое и хорошее приобретение, вопрос только в том, как он сможет адаптироваться к нашему чемпионату и к нашим условиям, в частности к погодным условиям. На сегодняшний день это, конечно же, суперприобретение для ЦСКА. Мне кажется, у Тамерлана Мусаева появился очень хороший конкурент. Но это хорошо, любая конкуренция всегда идет на пользу", - приводит слова Таранова "Советский спорт".

Московский ЦСКА 17 февраля объявил о подписании контракта по схеме "3+1" с бразильским 25-летним центральным нападающим Алеррандро. Бразилец в "армейском" клубе будет выступать под 7-м игровым номером.

Предыдущим клубом форварда был бразильский "Ред Булл Брагантино". По информации СМИ, футболист для того, чтобы перейти в московский клуб, совершил самовыкуп за 4,2 миллиона долларов. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.

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