Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский "Ботафого" приостановил переговоры с игроком, который 18 февраля вместе с красно-белыми прилетел на заключительный учебно-тренировочный сбор в Турции.
Хесус Медина выступаетза "Спартак" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона 2025/26. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 5 млн евро.
В текущем сезоне Медина принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки.
Источник: Metaratings
Metaratings: на Медину претендуют два клуба из Бразилии и один из Аргентины
По информации СМИ, претендентами на парагвайского вингера московского "Спартака" Хесуса Медину являются два клуба из Бразилии и один из Аргентины.
Фото: ФК "Спартак"