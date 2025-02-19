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Metaratings: на Медину претендуют два клуба из Бразилии и один из Аргентины

По информации СМИ, претендентами на парагвайского вингера московского "Спартака" Хесуса Медину являются два клуба из Бразилии и один из Аргентины.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский "Ботафого" приостановил переговоры с игроком, который 18 февраля вместе с красно-белыми прилетел на заключительный учебно-тренировочный сбор в Турции.

Хесус Медина выступаетза "Спартак" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона 2025/26. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 5 млн евро.

В текущем сезоне Медина принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки.

Источник: Metaratings

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