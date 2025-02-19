"Если покинет "Ростов", я нисколько не удивлюсь. Потому что, в общем-то, успехов особенно нет у "Ростова". Когда блеск, когда треск, как говорится. А переход в "Динамо" исключен абсолютно, это блеф, это фейк определенный. Кому это нравится, кто это делает - не знаю. Никогда спартаковец не будет тренировать московское "Динамо". Любой, может быть, торпедовский, из ЦСКА, но не спартаковский", - приводит слова Пономарева "РИА Новости".
Ранее в Telegram-каналах получила распространение информация, согласно которой главный тренер футбольного клуба "Ростов" и сборной России по футболу Валерий Карпин является кандидатом для замены чешского специалиста Марцела Лички на посту наставника московского "Динамо".
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года (за исключением периода с августа 2021 года до марта 2022 года). В сезоне-2024/25 ростовчане под руководством 56-летнего тренера в 18 матчах набрал 26 очков, благодаря которым команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.
Пономарёв - о Карпине в "Динамо": исключено, никогда спартаковец не будет тренировать бело-голубых
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"