СМИ: "Зенит" и "Крузейро" согласовали трансфер Перейры, но игрок раздумывает

Зенит » договорился с «Крузейро» о переходе 28-летнего полузащитника Матеуса Перейры.

Фото: IMAGO

По информации Central da Toca футболист пока не принял окончательного решения и продолжает советоваться с семьей.



Перейра играет за «Крузейро» с июля 2023 года. Сначала он провёл один сезон в аренде, а затем клуб выкупил бразильца за 5 миллионов евро. В текущем сезоне Перейра принял участие в семи матчах, в которых отдал одну голевую передачу.



Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в 10 миллионов евро.