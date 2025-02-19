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СМИ: "Зенит" и "Крузейро" согласовали трансфер Перейры, но игрок раздумывает

«Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе 28-летнего полузащитника Матеуса Перейры.
Фото: IMAGO
По информации Central da Toca футболист пока не принял окончательного решения и продолжает советоваться с семьей.

Перейра играет за «Крузейро» с июля 2023 года. Сначала он провёл один сезон в аренде, а затем клуб выкупил бразильца за 5 миллионов евро. В текущем сезоне Перейра принял участие в семи матчах, в которых отдал одну голевую передачу.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в 10 миллионов евро.

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