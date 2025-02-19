"Приятно вернуться в родной город и родную команду. Обстоятельства так сложились в "Спартаке", что надо было уйти в аренду, получить игровое время, поэтому я здесь. Для игровой практики здесь мне будет лучше", - приводит слова Зиньковского "СЭ" со ссылкой на клубную пресс-службу.
18 февраля было официально объявлено о том, что атакующий полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский вторую часть сезона-2024/25 на правах аренды проведет в составе самарских "Крыльев Советов". В первой половине текущего сезона хавбек в общей сложности принял участие в 13 матчах, в которых отдал партнерам по команде 3 голевые передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
Зиньковский - о переходе из "Спартака" в "Крылья Советов": приятно вернуться в родную команду
Арендованный "Крыльями Советов" полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал переход в самарский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"