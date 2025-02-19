"Про Ливая Гарсию не могу толком ничего сказать, но я думаю, что за эти деньги, он должен играть вместо Угальде, либо вместе с ним. Если вместо, то Угальде на скамейку сажать? Но Станкович же не психбольной держать его на скамейке. Но и за 25 млн человека на скамейку покупать тоже странно. Думаю, что это вдолгую. Наверное, летом Угальде может уйти. И Ливаю Гарсии как раз на адаптацию полезны будут эти 12 туров", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
Коста-риканский нападающий Манфред Угальде в текущем сезоне принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 16 голов, отдал партнерам по команде 3 голевые передачи, получили 2 желтые карточки.
7 февраля московский "Спартак" объявил о подписании контракта с тринидадским 27-летним форвардом греческого АЕКа Ливаем Гарсией. Срок заключенного контракта рассчитан на срок до лета 2028 года. По информации СМИ, сумма компенсации за переход нападающего составила 20 миллионов евро.
Радимов: Станкович не психбольной, чтобы держать Угальде на скамейке запасных
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов поделился своим мнением о перспективах игры за московский "Спартак" тринидадского нападающего Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"