По информации источника, клубы продолжают переговоры и ждут разрешения на трансфер от португальской федерации футбола. Все стороны сделки пытаются успеть оформить её до конца дедлайна.
В текущем сезоне Родриго Саласар провел за португальскую "Брагу" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 6 забитых мячей и 8 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт уругвайца с клубом рассчитан до лета 2028 года. Трансферное окно в России закрывается 21-го февраля.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице. Команда Деяна Станковича проведет выездную встречу с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": агент Саласара вылетел в Россию для переговоров со "Спартаком"
Представитель полузащитника "Браги" Родриго Саласара вылетел в Москву для переговоров по трансферу игрока в "Спартак".
Фото: ФК "Брага"