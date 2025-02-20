"Никак не скажется на репутации "Спартака" тот появившийся ролик с несостоявшейся презентации Саласара в "Зените". Это просто такая же Санта-Барбара, как и переход Соболева из "Спартака" в "Зенит". А Соболева в России знают побольше, чем Саласара", - приводит слова Сафонова Legalbet.
По последней информации, уругвайский полузащитник португальской "Браги" Родриго Саласар близок к переходу в московский "Спартак". В настоящее время все стороны пытаются успеть оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна, которое запланировано на ночь с 20 на 21 февраля.
При этом ранее сорвался трансфер хавбека в петербургский "Зенит", хотя футболист уже прошёл медосмотр и неделю пребывал в расположении петербургского клуба.
"Такая же Санта-Барбара". Агент Сафонов сравнили истории переходов Саласара и Соболева
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе уругвайского полузащитника Родриго Саласара из португальской "Браги" в московский "Спартак".
Фото: Global Look Press