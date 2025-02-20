«Есть ли мечта вернуться в «Спартак»? Конечно. Хотелось бы еще поиграть. Уверен, что показал бы себя лучше. Особенно в нынешнем «Спартаке». Мне кажется, он стал сильнее с приходом Станковича. Нравится стиль игры его команды», — заявил Мелкадзе «Матч ТВ».
Мелкадзе — воспитанник академии «Спартака». В основной команде он провёл 26 матчей, не отметившись результативными действиями. В январе 2022 года он покинул красно-белых на правах свободного агента и присоединился к «Сочи».
В текущее трансферное окно он подписал контракт с «Ахматом». Соглашение рассчитано на полтора года, до 30 июня 2027 года.
Мелкадзе: есть мечта вернуться в "Спартак". Уверен, что показал бы себя лучше
Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе выразил желание вернуться в «Спартак», отметив, что уверен в своем прогрессе.
Фото: ФК "Ахмат"