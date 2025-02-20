Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ФКСБ
1 - 0 1 0
ПАОК1 тайм
Рома
2 - 1 2 1
Порту1 тайм
Буде-Глимт
0 - 1 0 1
Твенте1 тайм
Галатасарай
0 - 1 0 1
АЗ Алкмар1 тайм
Виктория П
23:00
ФеренцварошНе начат
Аякс
23:00
ЮнионНе начат
Андерлехт
23:00
ФенербахчеНе начат
Реал Сосьедад
23:00
МидтьюлландНе начат

Лига конференций УЕФА

Бетис
0 - 0 0 0
Гент1 тайм
Олимпия
0 - 0 0 0
Борац1 тайм
Пафос
1 - 0 1 0
Омония1 тайм
Хайденхайм
0 - 1 0 1
Копенгаген1 тайм
Ягеллония
23:00
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Панатинаикос
23:00
ВикингурНе начат
АПОЭЛ
23:00
ЦелеНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
МольдеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен

Медведев - о возможном переходе Перейры: ждите полуночи и боя курантов

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о скором переходе хавбека Матеуса Перейры из "Крузейро".
Фото: Global Look Press
"Ждите полуночи и боя курантов", приводит "СЭ" слова Медведева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что атакующий полузащитник "Крузейро" Матеус Перейра проходит медицинский осмотр перед трансфером в "Зенит".

В нынешнем сезоне 28-летний бразильский хавбек записал на свой счет одну результативную передачу в семи матчах за "Крузейро". Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится