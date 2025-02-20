"Ждите полуночи и боя курантов", приводит "СЭ" слова Медведева.
Напомним, ранее сообщалось о том, что атакующий полузащитник "Крузейро" Матеус Перейра проходит медицинский осмотр перед трансфером в "Зенит".
В нынешнем сезоне 28-летний бразильский хавбек записал на свой счет одну результативную передачу в семи матчах за "Крузейро". Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Медведев - о возможном переходе Перейры: ждите полуночи и боя курантов
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о скором переходе хавбека Матеуса Перейры из "Крузейро".
Фото: Global Look Press