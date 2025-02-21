"Матч сборных России и Кабо-Верде? Мне бы хотелось сыграть в таком матче! Если действительно такой матч нужен, то я бы у себя на родине рассказал об этой идее. Думаю, команда Кабо-Верде была бы фаворитом в игре против сборной России", - цитирует Ленини "РБ Спорт".
Сборная Кабо-Верде занимает 72-е место в Рейтинге ФИФА, сборная России - 34-е. В квалификации Кубка Африканских Наций сборная Кабо-Верде заняла последнее место в группе с командами Египта, Ботсваны и Мавритании. На счету опорника "Краснодара" Кевина Ленини 2+1 по системе "гол+пас" в 21 матче в составе национальной команды.
Ближайшим соперником сборной России станет национальная команда Нигерии, с которой подопечные Валерия Карпина встретятся 6 июня. Товарищеский матч со сборной Белоруссии состоится 10 июня.
Ленини: сборная Кабо-Верде была бы фаворитом в матче со сборной России
Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини рассказал о желании принять участие в товарищеском матче между сборными России и Кабо-Верде.
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