"Больше из россиян в этом сезоне заплатили только за Соболева? Это приятно. Но не будем улетать в небо. Давайте ходить по земле и смотреть, как все будет развиваться", - приводит слова Глебова "РБ Спорт".
Московское "Динамо" объявило о приобретении у "Ростова" полузащитника сборной России Данила Глебова в последний день зимнего трансферного окна. Сумма сделки, по сообщениям СМИ, составила 8-9 миллионов евро. С самим игроком был заключен контракт до лета 2029 года.
Трансфер Данила Глебова из "Ростова" в "Динамо" стал вторым по стоимости среди переходов россиян внутри РПЛ в текущем сезоне. Больше заплатил только "Зенит" московскому "Спартаку" за трансфер нападающего Александра Соболева - 10 миллионов евро. Голкипер Матвей Сафонов перед стартом сезона перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" за 20 миллионов евро.
Глебов: больше из россиян в этом сезоне заплатили только за Соболева? Это приятно. Но не будем улетать в небо
Новичок "Динамо" Данил Глебов высказался о сумме своего трансфера из "Ростова".
Фото: официальный сайт "Зенита"