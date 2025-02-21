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Смородская: у "Зенита" больше шансов стать чемпионом в этом сезоне, чем у "Спартака"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Наверное, все же у "Зенита" больше шансов стать чемпионом в этом сезоне, чем у "Спартака". У "Спартака" на бумаге состав не слабее зенитовского, но у Семака намного больше опыта, чем у Станковича. Это может сыграть большую роль в концовке чемпионата. Семак умеет справляться с такими проблемами и становиться чемпионом", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, московский "Спартак" замыкает тройку лидеров с 37-ю очками в своем активе. Петербуржцы в 19-м туре чемпионата России сыграют на своем поле с московским ЦСКА, красно-белые примут на "Лукойл Арене" "Оренбург".

Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.

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