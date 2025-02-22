"Не слежу лично за Соболевым, его карьерой и игрой. Только то, что вижу на телеканалах и играх. Любому футболисту после перехода нужно время влиться. Тем более что трансфер из "Спартака" в "Зенит" психологически мог повлиять на то, что Соболев долго не забивает", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2026/2027. Нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Форвард не набрал ни одного результативного балла в 12-ти матчах Российской Премьер-Лиги.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками.
Глушаков: трансфер из "Спартака" в "Зенит" психологически мог повлиять на то, что Соболев долго не забивает
Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"