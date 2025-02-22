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Зиньковский: в первом тайме многое позволили ЦСКА. Будем исправлять недочеты

Вингер "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал результат товарищеского матча против ЦСКА (2:4).
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Получилась очень результативная игра с ЦСКА. В первом тайме многое позволили сопернику и пропустили необязательные голы. Конечно, это последняя игра на сборе, но у нас есть ещё неделя до официального матча. Будем готовиться и исправлять недочёты.

Сегодня, 22 февраля, состоялся контрольный поединок между московским ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов". Игра завершилась уверенной победой "армейцев" со счетом 4:2. Нападающий Антон Зиньковский записал на свой счет забитый гол, ставший первым после его возвращения в команду.

"Крылья Советов" возобновят сезон гостевым матчем в рамках 19-го тура РПЛ против "Краснодара", который запланирован на 1 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

Источник: "Чемпионат"

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