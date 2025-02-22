- Были некоторые предложения, ждал и искал, что будет лучше для меня. В итоге выбрал клуб, где буду развиваться и получать больше игрового времени. Обсуждал ли это решение со Станковичем? Нет, не обсуждал.
В начале этой недели стало известно, что крайний фланговый нападающий Антон Зиньковский перешел из столичного "Спартака" в "Крылья Советов" на правах аренды до завершения текущего сезона. Футболист уже выступал за самарскую команду с 2019 по 2022 год, проведя в общей сложности 117 матчей и забив 17 голов.
В этом сезоне 28-летний вингер отметился тремя голевыми ассистами на партнеров в 13 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России.
Источник: "Матч ТВ"
Зиньковский: выбрал клуб, где буду развиваться и получать больше игрового времени. Со Станковичем не обсуждал
Форвард "Спартака" Антон Зиньковский рассказал, почему ушел в аренду в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"