"В зимнее трансферное окно переходов было не так много, и это нормально. Команды в большинстве своём укомплектованы. Кроме "Зенита" и "Спартака", остальные клубы, наверное же, считают свои деньги", - цитирует Стипиди "Евро-футбол".
Зимнее трансферное окно в России закрылось 20-го февраля. Самыми активными клубами РПЛ на трансферном рынке были "Спартак" и "Зенит". Состав сине-бело-голубых пополнил приобретенный у "Ботафого" за 33 миллиона евро бразилец Луис Энрике, а также сербские легионеры Огнен Мимович и Саша Зделар.
Состав "Спартака" зимой пополнили три игрока. Из "Ривер Плейт" за 10 миллионов евро перешел вингер Пабло Солари, а из греческого АЕКа - нападающий Ливай Гарсия. За него заплатили 18,7 миллионов евро. Кроме того, красно-белые подписали голкипера Илью Помазуна из ЦСКА.
Источник: "Евро-футбол"
Стипиди: зимой трансферов мало, и это нормально. Кроме "Зенита" и "Спартака", клубы считают деньги
футбольный функционер Павел Стипиди подвел итоги зимнего трансферного окна в Премьер-Лиге.
Фото: официальный сайт "Зенита"