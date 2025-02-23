"Пока никак не оцениваю его [Кахигао] работу, будем оценивать после окончания сезона. Два человека привезли, не знаю, как их оценивать за три месяца. Если столько тренер просил и его это устраивает, то все нормально, пусть работают. В "Краснодаре" вообще нет ни одного трансфера, и что? Ничего, они живы, здоровы, все у них хорошо", - поделился Попов.
Испанский специалист Франсис Кахигао был назначен на пост спортивного директора московского "Спартака" в январе 2025 года. В зимнее трансферное окно состав красно-белых пополнили три футболиста, из которых два - легионеры. В "Спартак" перешли форвард Ливай Гарсия из АЕКа, вингер Пабло Солари из "Ривер Плейт", а также голкипер ЦСКА Илья Помазун.
По итогам первой части сезона "Спартак" занимает в турнирной таблице РПЛ третье место с 37 очками в 18 матчах. Лидирующий в чемпионате "Краснодар" (39 очков) в зимнее трансферное окно не осуществил ни одного входящего трансфера.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Попов: пока никак не оцениваю работу Кахигао в "Спартаке". В "Краснодаре" вообще нет трансферов, и что? Они живы
Экс-защитник "Амкара" Алексей Попов высказался о работе спортивного директора "Спартака" Франсиса Кахигао, а также о трансферной политике "Краснодара".
Фото: официальный сайт "Спартака"