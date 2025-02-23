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Селюк: "Зенит" с начала чемпионата фаворит. Думаю, он и сейчас станет чемпионом

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о шансах "Зенита" на чемпионство по итогам сезона 2024/25.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" с начала чемпионата фаворит номер один, а теперь ему наступает на пятки "Краснодар" и "Спартак". Думаю, он и сейчас станет чемпионом. Что касается Энрике, могу сказать, что для бразильцев очень важный момент - это адаптация. Они хорошо с мячом, но если с ними играть жестко, то они теряются. Надо посмотреть", - заявил Селюк.

Санкт-петербургский "Зенит" является чемпионом России шести последних лет. В текущем розыгрыше РПЛ команда занимает второе место после 18 туров. В активе подопечных Сергея Семака 39 очков. Столько же - у лидирующего "Краснодара", который опережает "Зенит" по дополнительным показателям.

Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37 очками. В зимнее трансферное окно "Зенит" усилил правый фланг атаки вингером Луисом Энрике из "Ботафого". Сумма сделки, по данным СМИ, составила 33 миллиона евро.

Источник: "ВсеПроСпорт"

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